Дальность хода электромобилей Tesla увеличат

Электрокары Tesla в 2023 году получат новые аккумуляторы с увеличенным запасом хода. Об этом сообщает агентство Nikkei.

Согласно отчету инсайдеров, в 2023 году Panasonic начнет производство аккумуляторов нового типа для электромобилей Tesla. Благодаря специальным батареям дальность хода автомобилей увеличится. Считается, что флагманские модели Tesla Model S будут проходить на одной зарядке до 750 километров — сейчас этот показатель составляет 650 километров.

Сообщается, что ячейки батарей 4680 примерно в два раза больше, чем у актуального поколения. Это обеспечивает пятикратное увеличение емкости аккумулятора. Также отмечается, что производство батарей нового типа на 10-20 процентов дешевле, что может привести к снижению стоимости машин на электрической тяге.

Источники рассказали, что Panasonic инвестирует 80 миллиардов иен (около 704 миллионов долларов) в новое оборудование на своем заводе в префектуре Вакаяма. Завод имеет достаточную мощность, чтобы оснастить аккмуляторами 150 тысяч электрокаров в год.

Ранее источники Reuters сообщили, что производители автомобилей Renault, Nissan и Mitsubishi утроят инвестиции в совместную разработку электромобилей. Это позволит произвести и выпустить на рынок серию электрокаров, доступных по цене обычных машин.