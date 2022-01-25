Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Дальность хода электромобилей Tesla увеличат

Автомобили Tesla получат новые батареи Panasonic с запасом хода 750 километров

Фото: Globallookpress.com

Электрокары Tesla в 2023 году получат новые аккумуляторы с увеличенным запасом хода. Об этом сообщает агентство Nikkei.

Согласно отчету инсайдеров, в 2023 году Panasonic начнет производство аккумуляторов нового типа для электромобилей Tesla. Благодаря специальным батареям дальность хода автомобилей увеличится. Считается, что флагманские модели Tesla Model S будут проходить на одной зарядке до 750 километров — сейчас этот показатель составляет 650 километров.

Сообщается, что ячейки батарей 4680 примерно в два раза больше, чем у актуального поколения. Это обеспечивает пятикратное увеличение емкости аккумулятора. Также отмечается, что производство батарей нового типа на 10-20 процентов дешевле, что может привести к снижению стоимости машин на электрической тяге.

Источники рассказали, что Panasonic инвестирует 80 миллиардов иен (около 704 миллионов долларов) в новое оборудование на своем заводе в префектуре Вакаяма. Завод имеет достаточную мощность, чтобы оснастить аккмуляторами 150 тысяч электрокаров в год.

Ранее источники Reuters сообщили, что производители автомобилей Renault, Nissan и Mitsubishi утроят инвестиции в совместную разработку электромобилей. Это позволит произвести и выпустить на рынок серию электрокаров, доступных по цене обычных машин.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
Песков ответил Кадырову про Украину фразой «к нашей радости, президент — Путин»
Девушка дождалась грабителя из тюрьмы и согласилась выйти за него замуж
Устроившая фотосессию полуголой модели у мечети блогерша рассказала об угрозах
В российском регионе запретили выпускать собак на волю из приютов
Google уличили в слежке за пользователями
В России рассказали об управлении РБ-341В «Леер-3» трафиком в Казахстане
В Рособрнадзоре ответили на вопрос о возможном переносе ЕГЭ и ОГЭ
Лукашенко рассказал о раздраженном успехами Белоруссии Западе
Россиянам рассказали о возможности въехать в Великобританию без карантина
Кремль рассказал об ожиданиях от новой встречи в «нормандском формате»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter