В ЕСПЧ отреагировали на похищение жены бывшего чеченского судьи

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отреагировал на жалобы «Комитета против пыток» (в 2015 году после внесения Минюстом в реестр иноагентов организация была ликвидирована; в данный момент работает под тем же названием без образования юридического лица) о похищении жены экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева. Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

ЕСПЧ задал властям России вопросы по делу о похищении Заремы Мусаевой. Суд обязал ответить на них до 7 февраля.

В пятницу, 21 января, «Комитет против пыток» подал в ЕСПЧ срочную жалобу по 39 правилу — оно применяется при исключительных обстоятельствах, когда жизни и здоровью человека угрожает риск причинения непоправимого вреда.

21 января вооруженные люди в гражданской одежде, которые представились чеченскими силовиками, вломились в квартиру экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева в Нижегородской области, откуда похитили его больную диабетом жену Зарему Мусаеву. Сейчас женщина находится в спецприемнике МВД по Чеченской республике, она задержана по административному правонарушению — за оскорбление и нападение на полицейского.

Позднее члены семьи экс-судьи покинули Россию из-за угрозы жизни. Рамзан Кадыров назвал уехавшего из страны Сайди Янгулбаева «воплощением предательства» и заявил, что в Чечне сделают все, чтобы найти членов его семьи. «А если окажут сопротивление, то они будут уничтожены», — заявил он.