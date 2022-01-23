Раскрыто местонахождение похищенной жены экс-судьи ВС Чечни Янгулбаева

Министр информации и печати Чечни Ахмед Дудаев раскрыл местонахождение похищенной силовиками в Нижнем Новгороде жены экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Заремы Мусаевой. Об этом сообщает телеканал «Дождь» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).

По словам чиновника, Мусаева находится в спецприемнике МВД по Чеченской республике, она задержана по административному правонарушению — за оскорбление и нападение на полицейского.

Дудаев отметил, что суд по этому делу уже прошел, супругу Сайди Янгулбаева арестовали на 15 суток. Министр не уточнил, какой именно суд и когда он состоялся.

Он добавил, что Мусаеву изначально доставили на допрос по уголовному делу в качестве свидетеля. Он повторил заявление главы Чеченской республики Рамзана Кадырова о том, что женщине несколько раз высылали повестки на допрос, однако она не являлась, поэтому было принято решение доставить ее в Грозный принудительно.

Ранее стало известно, что Сайди Янгулбаев и его дочь Алия покинули Россию из-за угрозы жизни. До этого глава Чечни Рамзан Кадыров назвал членов семьи бывшего чеченского судьи пособниками террористов и призвал их уничтожить в случае сопротивления при задержании.

22 января министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заверил, что правоохранители не совершали никаких противоправных действий в отношении Янгулбаевых.

21 января «Комитет против пыток» (в 2015 году после внесения Минюстом в реестр иноагентов организация была ликвидирована; в данный момент работает под тем же названием без образования юридического лица) сообщил, что представившиеся чеченскими силовиками вооруженные люди в гражданской одежде и масках вломились в квартиру экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева в Нижегородской области, откуда похитили его больную диабетом жену Зарему Мусаеву.

