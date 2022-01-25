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В совет директоров «Газпрома» выдвинули зятя Назарбаева

Правительство РФ выдвинуло зятя Назарбаева Тимура Кулибаева в совет директоров «Газпрома»
Тимур Кулибаев

Тимур Кулибаев. Фото: Foreign and Commonwealth Office / Wikimedia

В совет директоров «Газпрома» выдвинут зять первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, председатель ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса Kazenergy Тимур Кулибаев. Он фигурирует в списке кандидатов, предложенных правительством России. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Кулибаев значится в распоряжении в качестве независимого директора, как и ректор Российского государственного университета (РГУ) нефти и газа Виктор Мартынов и ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Владимир Мау. Среди представителей России — глава «Газпромбанка» Андрей Акимов, спецпредставитель президента по взаимодействию с Форумом стран — экспортеров газа Виктор Зубков, глава Минпромторга Денис Мантуров, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, вице-премьер Александр Новак.

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17 января Кулибаев ушел с поста главы национальной палаты предпринимателей «Атамекен». В своем обращении он заявил, что решил сложить с себя соответствующие полномочия. Кулибаев женат на средней дочери бывшего президента Казахстана Динаре.

Другие зятья экс-президента также покинули посты в нацкомпаниях. События последовали за беспорядками в стране в начале января, некоторые СМИ предполагают, что нынешний глава республики Касым-Жомарт Токаев ведет со своим предшественником «ожесточенные переговоры» по перераспределению в стране активов, доходов и добычи полезных ископаемых.

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Платон Щукин
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