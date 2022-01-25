В России разработают новую противокорабельную ракету

В России работают над созданием новых средств борьбы с морскими целями. Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) разрабатывает противокорабельную ракету нового поколения. Об этом сообщил генеральный директор КТРВ Борис Обносов в интервью ТАСС.

«Мы продолжаем создание нового противокорабельного оружия. В частности, разрабатывается высокоскоростная противокорабельная ракета нового поколения с увеличенной дальностью и скоростью полета, а также с повышенной помехозащищенностью», — уточнил собеседник агентства.

Также гендиректор КТРВ сообщил, что на стадии серийного производства находится авиационная противолодочная ракета АПР-3МЭ.

Ранее стало известно о принятии противолодочного комплекса «Ответ» на вооружение Военно-морского флота (ВМФ) России.

В декабре прошлого года в публикации издания «Военно-промышленный курьер» отметили способность российских береговых ракетных комплексов (БРК) ударить по норвежским Киркенесу и Верде.

В ноябре 2021 года капитан Военно-морских сил (ВМС) США в отставке Джерри Хендрикс сообщил, что современные ракеты России и Китая исключают возможность подхода авианосных групп ВМС США к целевым районам.