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При омикроне выросла доля детей с коронавирусом

Роспотребнадзор: доля зараженных COVID-19 среди детей при омикроне выросла до 15%

Фото: Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что доля детей, зараженных коронавирусом, выросла при распространении штамма омикрон. Его слова передает РИА Новости.

Горелов сказал, что среди зараженных COVID-19 доля детей составляет теперь 15 процентов. До появления нового штамма она не превышала 10-11 процентов, отметил специалист. Он объяснил, что повышенная вовлеченность детей в эпидемиологический процесс говорит о том, что омикрон-штамм является более заразным и для остальных возрастных категорий.

Ранее российский врач-педиатр «Инвитро-Урал» Алена Михайлова перечислила признаки омикрон-штамма коронавируса у детей. Михайлова уточнила, что у детей и подростков, заразившихся этим вариантом, гораздо чаще встречаются симптомы поражения желудочно-кишечного тракта: боли в животе, диарея, рвота. Причем чем младше, тем ярче они выражены.

Марина Совина
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