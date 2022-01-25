Полиция Лондона расследует вечеринки Бориса Джонсона

Полиция Лондона начала расследование по факту нарушений карантинного режима во время вечеринок в правительственной резиденции премьер-министра Британии Бориса Джонсона, заявила пресс-служба Скотланд-Ярда. Об этом передает Belfast Telegraph.

Начальник лондонской полиции Крессида Дик подтвердила, что полиция расследует факты нарушения локдауна на вечеринках в Даунинг-стрит и Уайтхолл. Она рассказала, что Скотланд-Ярд будет опираться на данные кабинета министров, который проводил собственное расследование в течение последних нескольких недель.

Ранее стало известно, что Джонсон планирует предпринять меры для спасения своего политического имиджа и карьеры. Так, руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева рассказала, что политик планирует отменить все коронавирусные ограничения в конце января, чтобы реабилитировать себя в общественном мнении. Она выразила сомнение в том, что это как-то поможет восстановить репутацию политика.

19 января Джонсон попытался оправдаться за участие в вечеринках. «Меня никто не предупредил, что это против правил, я бы это запомнил», — заявил политик. При этом бывший помощник главы правительства Доминик Каммингс уличил его во лжи.