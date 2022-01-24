Раскрыты шаги по спасению Бориса Джонсона после скандала с вечеринками

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует предпринять несколько мер для спасение своего политического имиджа и карьеры после скандала с вечеринками на Даунинг-стрит во время локдауна. Возможные шаги политика раскрыла в беседе с «Лентой.ру» руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН, эксперт клуба «Валдай» Елена Ананьева.

Ученый предположила, что операция по «спасению» Джонсона будет заключаться в том, чтобы направить силы ВМФ Британии на прекращение потока нелегальных мигрантов через Ла Манш. Также она напомнила, что глава правительства намерен в конце января отменить все коронавирусные ограничения. «Эти меры направлены на то, чтобы облегчить его положение в общественном мнении, но поможет ли это системе здравоохранения? Большой вопрос», — заключила Ананьева.

Эксперт отметила, что на фоне открытия новых подробностей «винных пятниц» в резиденции Джонсона даже сторонники консерваторов захотели его отставки. Однако, по ее мнению, британский премьер вряд ли уйдет самостоятельно. «Он может подать в отставку только если его вынудит парламентская фракция или Консервативная партия», — указала Ананьева. По словам ученого, Джонсон пытается переложить вину на других, поэтому вскоре могут последовать отставки чиновников.

Ранее Джонсон попытался оправдаться за участие в вечеринках, организованных в саду его лондонской резиденции во время коронавирусного карантина. «Меня никто не предупредил, что это против правил, я бы это запомнил», — заявил политик. При этом бывший помощник главы правительства Доминик Каммингс уличил его во лжи.