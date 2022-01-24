Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Раскрыты шаги по спасению Бориса Джонсона после скандала с вечеринками

Ученый Ананьева: Джонсон планирует отменить ковидные ограничения для спасения карьеры

Фото: Adrian Dennis / Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует предпринять несколько мер для спасение своего политического имиджа и карьеры после скандала с вечеринками на Даунинг-стрит во время локдауна. Возможные шаги политика раскрыла в беседе с «Лентой.ру» руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН, эксперт клуба «Валдай» Елена Ананьева.

Ученый предположила, что операция по «спасению» Джонсона будет заключаться в том, чтобы направить силы ВМФ Британии на прекращение потока нелегальных мигрантов через Ла Манш. Также она напомнила, что глава правительства намерен в конце января отменить все коронавирусные ограничения. «Эти меры направлены на то, чтобы облегчить его положение в общественном мнении, но поможет ли это системе здравоохранения? Большой вопрос», — заключила Ананьева.

Материалы по теме:
Борис, ты не прав! Как вечеринки британского премьера в разгар пандемии испортили его репутацию и политическую карьеру
Борис, ты не прав!Как вечеринки британского премьера в разгар пандемии испортили его репутацию и политическую карьеру
00:00
Англия — новый лидер по числу заражений коронавирусом в мире. Почему власти снимают все ограничения в разгар пандемии?
Англия — новый лидер по числу заражений коронавирусом в мире.Почему власти снимают все ограничения в разгар пандемии?
19 июля

Эксперт отметила, что на фоне открытия новых подробностей «винных пятниц» в резиденции Джонсона даже сторонники консерваторов захотели его отставки. Однако, по ее мнению, британский премьер вряд ли уйдет самостоятельно. «Он может подать в отставку только если его вынудит парламентская фракция или Консервативная партия», — указала Ананьева. По словам ученого, Джонсон пытается переложить вину на других, поэтому вскоре могут последовать отставки чиновников.

Ранее Джонсон попытался оправдаться за участие в вечеринках, организованных в саду его лондонской резиденции во время коронавирусного карантина. «Меня никто не предупредил, что это против правил, я бы это запомнил», — заявил политик. При этом бывший помощник главы правительства Доминик Каммингс уличил его во лжи.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Андреева
Обсудить
Последние новости
Кадыров назвал покинувшего Россию бывшего судью «воплощением предательства»
Названы сроки летных испытаний ударного российского беспилотника «Охотник»
Иммунолог спрогнозировал скорое завершение пандемии COVID-19
Предсказаны квантовые эффекты внутри черной дыры
Московские архитекторы не удивились критике в свой адрес
Умер известный французский модельер и основатель дома моды Mugler
Депутат Рады «потерял» половину Украины
Задержанные в Омской области подростки признались в убийстве семьи
Раскрыты шаги по спасению Бориса Джонсона после скандала с вечеринками
Назван заметный на лице после пробуждения симптом рака
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter