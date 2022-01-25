Путин обратился к российским олимпийцам

Президент России Владимир Путин проводит встречу с отечественными атлетами перед Олимпиадой в Пекине. Об этом сообщает ТАСС.

Путин призвал членов сборной России неукоснительно соблюдать требования оргкомитета Игр в Пекине. В своем обращении он подчеркнул, что речь также идет обо всех медицинских указаниях. В рамках встречи с российскими олимпийцами Путин выразил уверенность, что Игры в Пекине пройдут на высоком уровне.

23 января стал известен состав мужской хоккейной сборной на Олимпиаду. В Пекин отправится 31 хоккеист: 25 игроков основного состава и шесть запасных.

20 января Министерство спорта озвучило затраты на подготовку отечественных атлетов к Играм в Пекине. На эти цели из федерального бюджета было выделено семь миллиардов рублей.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.