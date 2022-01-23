Назван состав сборной России по хоккею на Олимпиаду в Пекине

Определен состав мужской сборной России на хоккейном турнире Олимпиады в Пекине. Полный список доступен на сайте Федерации хоккея России (ФХР).

В общей сложности заявлен 31 хоккеист. В основной команде 25 игроков, еще шестеро названы в качестве запасных.

Ранее 23 января стало известно, что к команде присоединился главный тренер Алексей Жамнов. Специалист был вынужден пропустить начало сборов из-за положительного теста на COVID-19.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.