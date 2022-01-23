Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
РБ Лейпциг
2:0
Завершен
Вольфсбург
Германия - Бундеслига|20-й тур
Реал Мадрид
2:2
Завершен
Эльче
Испания - Примера|22-й тур
Монпелье
3:2
Завершен
Монако
Франция - Лига 1|22-й тур
Челси
2:0
Завершен
Тоттенхэм Хотспур
Англия - Премьер-лига|23-й тур
Эмполи
2:4
Завершен
Рома
Италия - Серия А|23-й тур
Реал Сосьедад
0:0
Завершен
Хетафе
Испания - Примера|22-й тур
Спорт

Назван состав сборной России по хоккею на Олимпиаду в Пекине

Определен состав сборной России по хоккею на Олимпиаду-2022 в Пекине

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Определен состав мужской сборной России на хоккейном турнире Олимпиады в Пекине. Полный список доступен на сайте Федерации хоккея России (ФХР).

В общей сложности заявлен 31 хоккеист. В основной команде 25 игроков, еще шестеро названы в качестве запасных.

Ранее 23 января стало известно, что к команде присоединился главный тренер Алексей Жамнов. Специалист был вынужден пропустить начало сборов из-за положительного теста на COVID-19.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
Раскрыто местонахождение похищенной жены экс-судьи ВС Чечни Янгулбаева
Экс-премьер Украины призвал Белоруссию готовиться к провокациям Киева
Богатейшие люди планеты потеряли рекордные суммы
Назван универсальный симптом ранней стадии рака
Губернатор Петербурга высказался о возможности уйти в отставку
В ВОЗ допустили скорое окончание пандемии коронавируса
Боррель осудил побивших стекла в его офисе в Брюсселе протестующих
Назван состав сборной России по хоккею на Олимпиаду в Пекине
На Украину доставили вторую партию военной помощи от США
Украина заявила о вреде отношениям Киева и Берлина из-за России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter