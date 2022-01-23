Главный тренер сборной России по хоккею присоединился к команде

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов присоединился к команде, которая продолжает подготовку к Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщает Sport24.

51-летний наставник национальной команды был вынужден пропустить начало сборов: у него был выявлен коронавирус. В Федерации хоккея России рассматривали вариант замены Жамнова на тандем Сергея Федорова и Алексея Кудашова.

17 января стало известно, что тест Жамнова на коронавирус показал положительный результат. Команда направилась на базу в Новогорске без него.

Жамнов был назначен главным тренером сборной России в сентябре 2021-го. Одним из кандидатов на пост был также экс-наставник национальной команды Олег Знарок.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Сборная России по хоккею на групповом этапе сыграет со Швейцарией 9 февраля, с Данией 11 февраля и с Чехией 12 февраля.