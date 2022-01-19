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Спорт

Названа замена заболевшему COVID-19 тренеру сборной России по хоккею на ОИ

Metaratings.ru: Федоров и Кудашов могут заменить тренера сборной России по хоккею Жамнова
Алексей Жамнов

Алексей Жамнов. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Федерация хоккея России (ФХР) рассматривает возможность замены заболевшего COVID-19 главного тренера команды Алексея Жамнова на предстоящие Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Об этом сообщает Metaratings.ru

По информации источника, если Жамнова не допустят к поездке на Игры из-за антикоронавирусных ограничений в Китае, то команду возглавят Сергей Федоров и Алексей Кудашов. Отмечается, что кандидатура главного тренера СКА Романа Ротенберга не обсуждалась. При этом в ФХР рассчитывают на скорое выздоровление Жамнова.

17 января стало известно, что Жамнов не прибыл в расположение сборной, поскольку получил положительный тест на коронавирус. Команда отправилась на сборы в Новогорск без тренера.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Сборная России по хоккею на групповом этапе сыграет со Швейцарией 9 февраля, с Данией 11 февраля и с Чехией 12 февраля.

Анастасия Борисова
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