Названа замена заболевшему COVID-19 тренеру сборной России по хоккею на ОИ

Федерация хоккея России (ФХР) рассматривает возможность замены заболевшего COVID-19 главного тренера команды Алексея Жамнова на предстоящие Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Об этом сообщает Metaratings.ru

По информации источника, если Жамнова не допустят к поездке на Игры из-за антикоронавирусных ограничений в Китае, то команду возглавят Сергей Федоров и Алексей Кудашов. Отмечается, что кандидатура главного тренера СКА Романа Ротенберга не обсуждалась. При этом в ФХР рассчитывают на скорое выздоровление Жамнова.

17 января стало известно, что Жамнов не прибыл в расположение сборной, поскольку получил положительный тест на коронавирус. Команда отправилась на сборы в Новогорск без тренера.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Сборная России по хоккею на групповом этапе сыграет со Швейцарией 9 февраля, с Данией 11 февраля и с Чехией 12 февраля.