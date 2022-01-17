Главный тренер сборной России по хоккею заболел COVID-19

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов не прибыл в расположение команды, поскольку заболел COVID-19. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, специалист получил положительный тест на коронавирус. Подробности его состояния пока не называются. Отмечается, что сборная заселилась в отель в Москве без тренера, а завтра должна перебраться в Новогорск.

Ранее 17 января федерация хоккея России объявила состав на Олимпиаду. Всего в список команды вошли 36 хоккеистов.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Сборная России по хоккею на групповом этапе сыграет со Швейцарией 9 февраля, с Данией 11 февраля и с Чехией 12 февраля.

Четыре года назад на турнире в Пхенчхане россияне завоевали золотые медали. В финале команда обыграла сборную Германии.