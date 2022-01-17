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Объявлен состав сборной России по хоккею на Олимпиаду-2022

Федерация хоккея России объявила состав сборной на Олимпиаду, в команду вошло 36 игроков

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Федерация хоккея России в Twitter объявила расширенный состав сборной страны для подготовки к Олимпийским играм 2022 года в Пекине.

Всего в состав команды вошли 36 хоккеистов. «Изучаем и готовимся болеть за наших!» — написали в пресс-службе сборной России.

23 декабря прошлого года главный тренер сборной России Алексей Жамнов отказался считать команду главным фаворитом Игр в Китае. При этом он отметил, что отказ Национальной хоккейной лиги (НХЛ) от участия в Олимпиаде повышает шансы сборной России на победу.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Сборная России по хоккею на групповом этапе сыграет со Швейцарией 9 февраля, с Данией 11 февраля и с Чехией 12 февраля.

Четыре года назад на турнире в Пхенчхане россияне завоевали золотые медали. В финале команда обыграла сборную Германии.

Анастасия Борисова
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