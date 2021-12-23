Тренер сборной России по хоккею отказался считать команду главным фаворитом ОИ

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов отреагировал на отказ Национальной хоккейной лиги (НХЛ) от участия в Олимпиаде 2022 года в Пекине. Об этом сообщает Telegram-канал «Матч ТВ».

Специалист рассказал о повышении шансов россиян на победу, но отказался считать команду главным фаворитом Игр в Китае. «Это Олимпийские игры, и тут может произойти все что угодно. Мы не главные фавориты, мы одни из фаворитов — это да», — рассказал Жамнов.

Об отказе НХЛ отпустить хоккеистов на Игры стало известно 22 декабря. Решение было принято из-за возросшего количества случаев заражения коронавирусом в лиге.

Зимние Олимпийские игры второй раз подряд пройдут без представителей НХЛ. Четыре года назад на турнире в Пхенчхане россияне завоевали золотые медали, обыграв в финале сборную Германии.