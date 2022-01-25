Стало известно о будущем украинского футболиста «Зенита»

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев прояснил будущее украинского защитника команды Ярослава Ракицкого. Его слова приводит РИА Новости.

Медведев заявил, что клуб сделал предложение о продлении контракта 32-летнему футболисту. Он отметил, что теперь руководство ожидает ответа от Ракицкого.

23 января агент Максим Дудченко анонсировал уход защитника из «Зенита». По его словам, клуб не предлагал украинцу продлить действующее соглашение.

Контракт Ракицкого с сине-бело-голубыми истекает в июне 2022 года. В нынешнем сезоне он провел 21 матч в составе «Зенита» во всех турнирах. Защитник забил два мяча и сделал шесть результативных передач.

До перехода в «Зенит» Ракицкий играл за донецкий «Шахтер». В его активе также пять голов в 54 матчах в составе сборной Украины.