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Роспотребнадзор опроверг информацию об обязательном ПЦР-тестировании работников

Роспотребнадзор: рекомендации о тестировании работников на COVID-19 не обязательны

Фото: : Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Рекомендации Роспотребнадзора для работодателей о тестировании сотрудников на COVID-19 не являются обязательными. Информацию о ПЦР-тестировании работников опровергли в пресс-службе ведомства, передает ТАСС

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Ранее «Ведомости» со ссылкой на проект рекомендаций Роспотребнадзора сообщили, что ведомство предлагает в обязательном порядке тестировать российских работников на коронавирус. Частота проверок, согласно документу, должна зависеть от размера штата. Дважды в неделю планируется тестировать сотрудников в тех компаниях, где работает менее 500 человек, в организациях с штатом от 500 до 1000 человек анализы будут брать раз в неделю.

В Роспотребнадзоре пояснили, что рекомендации носят исключительно рекомендательный характер. Они предназначены для работодателей, которые хотят самостоятельно организовать тестирование сотрудников на COVID-19.

Документ разработан для методической помощи российскому бизнесу, добавили в ведомстве.

Ранее Минобороны объявило о создании в России ускоренного метода тестирования на коронавирус. Результат будет доступен в течение получаса, точность составит не менее 95 процентов, рассказали в ведомстве.

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Анастасия Шейкина
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