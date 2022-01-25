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Российских работников предложили тестировать на коронавирус два раза в неделю

Роскомнадзор предложил дважды в неделю тестировать работников на коронавирус

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Роскомнадзор в новом проекте рекомендаций предложил тестировать российских работников на коронавирус два раза в неделю. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Согласно документу, частота проверок будет зависеть от размера штата. Так, дважды в неделю тестировать сотрудников предложили в тех компаниях, где работает менее 500 человек. В организациях с размером штата от 500 до 1000 человек анализы будут брать лишь раз в неделю. Предприятиям, на которых работает более 1000 человек, надо будет проверять работников минимум раз в две недели.

Отмечается, что процедура не коснется сотрудников на удаленной работе. Однако ее придется провести для всех, кто вернулся из отпусков, командировок и с больничных.

В конце декабря прошлого года глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что Россия занимает лидирующие позиции по охвату тестированием на коронавирус.

Марина Совина
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