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На Украине рассказали о последствиях признания Россией ДНР и ЛНР

Министр обороны Украины: признание ДНР и ЛНР будет означать выход РФ из Минских соглашений

Фото: РИА Новости

Признание Россией независимости самопровозглашенных республик Донбасса — ДНР и ЛНР — будет означать ее фактический выход из Минских соглашений, заявил министр обороны страны Алексей Резников. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

По его словам, хотя положения «Минска-2» и не носят юридического характера, они были согласованы в том числе Советом безопасности ООН. В случае разрыва договоренностей, как полагает министр, последствия для Москвы могут приобрести плачевный характер.

«И значит, нужно искать другие модели взаимодействия по выходу из этой ситуации. Но у меня лично ощущение, что они не решатся на это», — рассказал Резников.

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Он также заверил, что инициатива КПРФ о признании независимости ДНР и ЛНР, поступившая в Государственную Думу 19 января, является лишь провокацией и Украине не стоит «нервничать» на этот счет. «Российская Федерация начала против нас именно гибридную войну: информационные атаки — это тоже ее составляющие элементы», — пояснил министр.

Ранее идею о признании независимости Донецка и Луганска прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил, что на фоне обострения ситуации в Донбассе важно избегать шагов, которые могут привести к эскалации конфликта, и не пытаться зарабатывать политические очки.

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Михаил Кириллов
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