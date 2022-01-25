Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Танковые экипажи начали стрельбы на полигоне в Крыму

Черноморский флот сообщил о проведении стрельб танкистов ЮВО на полигоне «Ангарский»

Фото: пресс-служба Южного военного округа

Танкисты подразделений армейского корпуса Южного военного округа (ЮВО) начали стрельбы на полигоне «Ангарский» в Крыму. Экипажи танков Т-72Б3 провели занятия в соответствии с планом боевой подготовки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

«Стрельбы проводятся в соответствии с планом боевой подготовки танковых подразделений соединения береговой обороны. Танкисты выполняют стрельбы как с места прямой наводкой, так и в движении по пересеченной местности в ходе проведения условного встречного боя», — отметили в сообщении.

Материалы по теме:
«Остров содрогался от выстрелов» Как разгром нацистов на Ладоге помог Красной армии прорвать блокаду Ленинграда
«Остров содрогался от выстрелов»Как разгром нацистов на Ладоге помог Красной армии прорвать блокаду Ленинграда
22 октября
Гиперзвуковая гонка. Испытания ракет, конфликты и новые беспилотники: каким был 2021 год в мире оружия
Гиперзвуковая гонка.Испытания ракет, конфликты и новые беспилотники: каким был 2021 год в мире оружия
24 декабря

В ходе занятий танкисты отработали подавление противотанковых расчетов условного противника в укрытиях. Также экипажи выполнили стрельбы по мишеням, которые имитировали бронетехнику и артиллерию.

В ноябре издание Business Insider отметило потенциал российских танков Т-72. В публикации подчеркнули, что танк, который эксплуатируют почти 50 лет, сохраняет потенциал для модернизаций.

В сентябре издание Defence24 сообщило, что Россия располагает около 3500 танками, а в 2021 году военные получат более 90 танков Т-72Б3 и Т-72Б3М.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
Минфин выступил против запрета криптовалюты
Стало известно о погибшем при взрыве гранаты в российском жилом доме
В российском регионе в жилом доме взорвалась граната
Россиянка подала в суд на Гарика Харламова
Нганну рассказал об угрозах от UFC перед защитой титула
Предложивший убивать собак российский депутат объяснился
Путин обратился к российским олимпийцам
Россиян попросили не отказываться от ипотеки из-за падения рубля
В Госдуме пожурили Центробанк за медленную работу
Сотни пассажиров «Победы» застряли в Турции из-за погодных условий
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter