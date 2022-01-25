Танковые экипажи начали стрельбы на полигоне в Крыму

Танкисты подразделений армейского корпуса Южного военного округа (ЮВО) начали стрельбы на полигоне «Ангарский» в Крыму. Экипажи танков Т-72Б3 провели занятия в соответствии с планом боевой подготовки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

«Стрельбы проводятся в соответствии с планом боевой подготовки танковых подразделений соединения береговой обороны. Танкисты выполняют стрельбы как с места прямой наводкой, так и в движении по пересеченной местности в ходе проведения условного встречного боя», — отметили в сообщении.

В ходе занятий танкисты отработали подавление противотанковых расчетов условного противника в укрытиях. Также экипажи выполнили стрельбы по мишеням, которые имитировали бронетехнику и артиллерию.

В ноябре издание Business Insider отметило потенциал российских танков Т-72. В публикации подчеркнули, что танк, который эксплуатируют почти 50 лет, сохраняет потенциал для модернизаций.

В сентябре издание Defence24 сообщило, что Россия располагает около 3500 танками, а в 2021 году военные получат более 90 танков Т-72Б3 и Т-72Б3М.