Народная милиция ЛНР рассказала о планах Украины принимать раненых

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся принимать раненых. Об этом можно судить из приказа об увеличении числа коек, который ВСУ дали госпиталям в Донбассе. Такую информацию передал глава пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко в эфире телеканала «России-24» на YouTube.

«Поступила разведывательная информация, что в военных госпиталях Северодонецка и Часов Яра получено указание местными руководителями об увеличении количества койко-мест и готовности приема больных и раненых. Значительно пополнены запасы медикаментов», — рассказал Филипоненко.

Кроме того, украинцы перебросили в Донбасс отправленные им из Великобритании противотанковые ракеты Next Generation Light Anti-tank Weapon (NLAW), сообщил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. Вместе с ними туда прибыли и британские солдаты.

Несмотря на заявления об активных перемещениях техники и военнослужащих ВСУ в Донбассе и сообщения о якобы планируемом вторжении России на Украину, страны НАТО отказались разместить свои войска в республике. Это подчеркнул генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, а также подтвердили представители Белого дома.

Ранее в Донбассе сообщили, что ВСУ переместили к линии соприкосновения РСЗО «Смерч» и «Ураган».

