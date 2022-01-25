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Последствия взрыва гранаты в российском доме попали на видео

В сети появилось видео с последствиями взрыва гранаты в жилом доме Приморья

Последствия взрыва гранаты в жилом доме в городе Арсеньев Приморского края попали на видео. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал РЕН ТВ.

На появившихся в сети кадрах, снятых жителем дома, видно погибшего мужчину, который лежит на полу подъезда. По словам очевидцев, у погибшего в руке была граната.

О происшествии стало известно 25 января. По данным телеканала, в результате несчастного случая пострадали шесть человек, еще один погиб.

На месте взрыва гранаты на данный момент работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в Брянске мужчина скончался из-за взрыва гранаты в одной из квартир жилого дома. Полиция возбудила уголовное дело по факту произошедшего. Подробности случившегося пока не раскрываются.

Никита Абрамов
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