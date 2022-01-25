Подведены итоги просветительского марафона «День студента "Знанием"»

В День российского студенчества, 25 января, онлайн-трансляция Российского общества «Знание» объединила миллионы студентов на просветительском марафоне «День студента со "Знанием"». Учащиеся вузов от Калининграда до Владивостока получили возможность в режиме реального времени поздравить друг друга и поучаствовать в программе мероприятия, где в течение всего дня выступали признанные эксперты, проводились научные эксперименты, музыкальные шоу и мастер-классы. А самые азартные студенты смогли проявить себя в рамках интеллектуальной онлайн-викторины. Трансляции марафона набрали более 5 миллионов просмотров.

Просветительский марафон «День студента со «Знанием» стартовал с подключения площадки всероссийского студенческого конкурса «Твой Ход» — проекта Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Также конкурс входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей». Это позволило гостям обеих студий и зрителям вместе со студентами из разных регионов послушать выступления победителей всероссийского студенческого конкурса и, самое главное, поучаствовать в запуске нового сезона конкурса «Твой ход».

В торжественной церемонии открытия приняли участие первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко, министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков, ректор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева, генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль и многие другие.

«Я искренне поздравляю каждого студента России с праздником. Не зря говорят, что студенческие годы — самые яркие, интересные и запоминающиеся в жизни человека: это время новых знакомств, новых возможностей, планов, и, конечно, новых знаний. И миссия Российского общества "Знание" — делать эти знания доступными, интересными и увлекательными, чтобы у каждого из вас — вне зависимости от места проживания — была возможность не просто получить ответы на волнующие вопросы, но узнать про особенности каждой отдельной индустрии от признанных профессионалов своего дела», — сказал Максим Древаль, приветствуя студентов в студии проекта «Твой ход».

На площадке в студии общества «Знание» в Москве была организована насыщенная просветительская программа четырех тематических пространств: «Подкасты», «Музыкальное искусство», «Эксперименты» и «Современное искусство».

В студии «Подкасты» в формате интервью выступили лидеры разных отраслей: директор по связям с университетами в VK Сергей Марданов заявил, что будущее образования и рынка труда неразрывно связано с постоянной прокачкой своих скиллов, поскольку знания очень быстро устаревают; директор по стратегическому маркетингу «Яндекса» Андрей Себрант выразил убежденность в том, что маркетинг — это, по сути, эмпирическая наука близкая к экспериментальной физике; а председатель правления киностудии «Союзмультфильм», председатель правления Ассоциации организаций индустрии анимационного кино, гендиректор киностудии им. М. Горького Юлиана Слащева поделилась планами киностудии по созданию исключительно детского, не семейного, кино.

На этом же треке состоялась дискуссия о будущем искусственного интеллекта (ИИ) с членом правления, заместителем председателя правления Сбербанка Ольгой Голодец, которая убеждена в том, что в основе развития искусственного интеллекта должна быть социальная ответственность. Кроме того, эксперт студии «Подкасты» с энтузиазмом приветствовала возрождение Российского общества «Знание» и просветительских мероприятий для студентов.

«Возрождение Российского общества «Знание» — это замечательно. Сегодня мы видим, что оно реализует большое количество интересных проектов. Многие молодежные стартапы перерастают в серьезные проекты, и это дорогого стоит. Конкурсы, в которых ребята принимают участие, влияют на их дальнейшую реализацию в бизнесе», — подчеркнула Ольга Голодец.

В треке «Современное искусство» ведущие дизайнеры «Студии Артемия Лебедева» Альбина Гайнуллина и Миша Грин прямо в аудитории создали несколько вариантов логотипа «Дня студента со «Знанием» с помощью нейросети, а потом совместно с основателем, креативным директором Академии презентаций Bonnie&Slide Николаем Пере разыграли небольшие призы за самые интересные вопросы.

В свою очередь, трек «Эксперименты» стал площадкой для зрелищных научных опытов из области физики и химии, где особых аплодисментов удостоилось тесла-шоу.

Кроме того, в рамках просветительского марафона «День студента со «Знанием» состоялась всероссийская интеллектуальная онлайн-викторина. Игра состояла из двух этапов. На первом этапе прошла викторина «Битва ВУЗов», организованная при поддержке Минобрнауки РФ и Федерального агентства по делам молодежи. Команды сыграли несколько тематических раундов, по результатам которых выиграла команда «Сириус». На втором этапе была организована специальная игра в рамках проекта «Лига Знаний» Российского общества «Знание».

Программа «Дня студента со «Знанием» продолжилась выступлениями выпускников всероссийского конкурса «Большая перемена» — проекта Федерального агентства по делам молодежи, входящего в линейку президентской платформы «Россия — страна возможностей». Студенты ведущих российских вузов назвали несколько навыков, которые им удалось получить благодаря участию в конкурсе: креативность, способность работать в команде, умение выступать на публике, способность вести за собой людей и ориентация на результат.

Кроме того, в эфире марафона студенты из других городов поздравили друг друга с праздником — были организованы прямые включения с нижегородской ярмарки и открывшегося в этом году катка в Нижнем Новгороде, а также с площадки в Калининграде, где идет подготовка Чемпионату мира по волейболу 2022 года.

Просветительский марафон также стал площадкой для объявления о новых инициативах: руководитель научного направления «Российского движения школьников» (РДШ) Павел Степанов анонсировал программу наставничества на базе университетских центров вовлечения школьников в научно-техническое творчество. Это партнерский проект РДШ, Минобрнауки и образовательного центра «Сириус», предполагающий, что студенты-авторы научно-технических проектов будут помогать школьникам совершать первые шаги в этой области.

