США рассмотрят размещение тысяч военнослужащих близ границ с Россией

США и их союзники по НАТО рассмотрят значительное увеличение военного контингента в Восточной Европе в качестве сдерживающей меры против России из-за конфликта с Украиной, сообщает телеканал CNN.

«США и группа союзников ведут переговоры о дополнительном размещении тысяч военнослужащих в странах НАТО в Восточной Европе до любого потенциального вторжения России на Украину, чтобы показать поддержку перед лицом продолжающейся агрессии Москвы», — сообщил CNN.

Предполагается, что размещение военных из стран НАТО станет сдерживающей мерой, которая отвадит Россию от дальнейшей эскалации и применения вооруженных сил.

Ранее замгоссекретаря США Уэнди Шерман заявила, что Россия в скором времени применит силу в отношении Украины, но не представила никаких доказательств в защиту своих слов.

26 января западные военные эксперты сделали вывод, что у России в настоящий момент нет возможностей для наступления на Киев и захвата территории Украины. По словам экспертов, в случае эскалации конфликта у украинской армии не будет сил, чтобы защитить границу Украины.