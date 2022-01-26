Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

США рассмотрят размещение тысяч военнослужащих близ границ с Россией

США рассмотрят значительное увеличение военного контингента в Восточной Европе

Фото: Spasiyana Sergieva / Reuters

США и их союзники по НАТО рассмотрят значительное увеличение военного контингента в Восточной Европе в качестве сдерживающей меры против России из-за конфликта с Украиной, сообщает телеканал CNN.

«США и группа союзников ведут переговоры о дополнительном размещении тысяч военнослужащих в странах НАТО в Восточной Европе до любого потенциального вторжения России на Украину, чтобы показать поддержку перед лицом продолжающейся агрессии Москвы», — сообщил CNN.

Предполагается, что размещение военных из стран НАТО станет сдерживающей мерой, которая отвадит Россию от дальнейшей эскалации и применения вооруженных сил.

Материалы по теме:
«Проще НАТО распустить» Почему Россия и Запад не нашли общего языка на переговорах по безопасности и чем это грозит?
«Проще НАТО распустить»Почему Россия и Запад не нашли общего языка на переговорах по безопасности и чем это грозит?
14 января
«Война начинает управлять сама собой» Что стоит за очередным обострением украинского кризиса и какую угрозу он несет?
«Война начинает управлять сама собой»Что стоит за очередным обострением украинского кризиса и какую угрозу он несет?
Вчера

Ранее замгоссекретаря США Уэнди Шерман заявила, что Россия в скором времени применит силу в отношении Украины, но не представила никаких доказательств в защиту своих слов.

26 января западные военные эксперты сделали вывод, что у России в настоящий момент нет возможностей для наступления на Киев и захвата территории Украины. По словам экспертов, в случае эскалации конфликта у украинской армии не будет сил, чтобы защитить границу Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Сотак
Обсудить
Последние новости
В «Единой России» констатировали подготовку Украины к боевым действиям
Работавший в одном месте 70 лет 83-летний мужчина отказался выходить на пенсию
Названы способы помощи ДНР и ЛНР кроме поставок вооружения
Самый частый симптом COVID-19 исчез у половины пациентов с омикроном
В Госдепе оценили готовность Украины ко вступлению в НАТО
Предсказан обвал цен на видеокарты
Путин попросил не прекращать оказание плановой медицинской помощи детям
В США спрогнозировали скорое начало военных действий на Украине
США рассмотрят размещение тысяч военнослужащих близ границ с Россией
Россиянка превратила квартиру в курятник и разозлила соседей
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter