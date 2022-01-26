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Онищенко высказался о возможности заразиться COVID-19 через посылки

Академик Онищенко: заразиться COVID-19 через посылки теоретически возможно

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Теоретически возможно заразиться COVID-19 через посылки, однако это не доминирующий путь передачи инфекции. Такое мнение высказал заместитель президента Российской академии образования (РАО), академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко, передает в среду, 26 января, РИА Новости.

Вовремя пройдя вакцинацию и не пренебрегая ношением средств индивидуальной защиты, можно остановить распространение коронавируса, уверен бывший санитарный врач России.

Онищенко подчеркнул, что омикрон-штамм в России начинает доминировать. По его мнению, заболеваемость COVID-19 в стране будет расти.

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Накануне министерство здравоохранения России разработало и выпустило памятку для пациентов, которые болеют COVID-19 в легкой форме или бессимптомно. Из рекомендаций следует, что людям, которые сделали прививку или ревакцинировались в течение последних шести месяцев и при этом переносят COVID-19 бессимптомно, не требуется лечение, но необходима самоизоляция.

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Анна Щербакова
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