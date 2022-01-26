Названа альтернатива ракетам России в близких к США странам

Россия при договоренности может разместить в Венесуэле, Никарагуа и на Кубе не ракеты, а пункты обеспечения военно-морского флота и военно-космических сил, считает военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал такую альтернативу способом защититься от угрозы США.

Президент России Владимир Путин договорился главами Кубы, Венесуэлы и Никарагуа о развитии сотрудничества во всех областях, включая военно-техническую. Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на правительственном часе в ходе пленарного заседания Государственной думы также заявил, что число друзей России среди стран Латинской Америки растет.

Лучшая защита — возможность нападения

«В этой истории чаще всего почему-то говорят о размещении на этих территориях российских ракет, вспоминая Карибский кризис. Но, на самом деле, сценарий может быть совершенно другим. К примеру, как в Сирии, Россия может развернуть пункт материально-технического обеспечения военно-морского флота или военно-космических сил», — сказал Перенджиев.

Наши самолеты смогут останавливаться там, например, на ремонт и выполнять определенные боевые задачи. И как раз в непосредственной близости к США Александр Перенджиев Политолог

Военно-техническое сотрудничество, как отметил военный политолог, может предполагать и другие аспекты. Например, Россия сможет прибегать к определенной помощи вооруженных сил этих государств при проведении спецопераций в американском макрорегионе.

«На самом деле, конечно, угадать, как именно будут использовать новые возможности, сказать трудно. Только логика может нам подсказать, что все будет развиваться именно по такому сценарию. В любом случае, взаимодействие с этими странами назрело уже давно», — считает политолог.

Многие говорят, что России следует оставаться на своей территории и не конфликтовать, многие считают, что мы задираемся. Но, оставаясь в своих границах, мы подвергаем себя только большей опасности. Обеспечение национальной безопасности подразумевает ведь не только защиту, оборону, но и возможность контратаковать, наносить упреждающие удары Александр Перенджиев Политолог

Лучшей защитой территориальных интересов страны военный эксперт назвал возможность контратаковать и уничтожать противника именно на дальних подступах. К сожалению, окончательное понимание этого, как он заметил, пришло только сейчас.

«Еще в 2015 году, после того, как наши войска были введены в Сирию, Путин говорил, что террористов нужно уничтожать на дальних подступах. В отношении НАТО и американцев работает тот же принцип. Проблема в том, что они уже оказались в непосредственной близости к нашим границам, выстроили возле них свою инфраструктуру. А вот у нас никакой инфраструктуры вблизи их границ нет, потому мы находимся здесь в неравном положении», — объяснил Перенджиев.

Информация о размещении российских военных баз или вооружений в Латинской Америке не подтверждалась официальными лицами. При этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков не стал опровергать ее. Он заявил, что Россия может провести «мероприятия по линии военно-морского флота», если США будут провоцировать ее.