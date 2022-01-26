Овечкин упустил лидерство по количеству набранных очков в сезоне НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин упустил лидерство по количеству набранных очков в сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает сайт лиги.

26 января немецкий форвард «Эдмонтон Ойлерс» Леон Драйзайтль забросил шайбу в матче регулярного чемпионата против «Ванкувер Кэнакс». Таким образом, он набрал 59-е очко и стал лидером гонки бомбардиров текущего сезона НХЛ.

Овечкин имеет на счету 58 очков и теперь занимает второе место. На третьем месте идет нападающий «Флориды Пантерс» Джонатан Юбердо. Он также имеет в активе 58 очков, однако уступает российскому форварду по количеству заброшенных шайб.

Ранее российский вратарь «Тампа-Бей Лайтнинг» Андрей Василевский назвал Овечкина самым опасным игроком НХЛ. «Если выбирать только одного, то я, конечно же, назову Ови. Он потрясающий снайпер», — заявил голкипер. При этом он подчеркнул, что каждый игрок в лиге опасен и может забить, поэтому ему нужно справляться с каждым броском.

В текущем сезоне Овечкин принял участие в 43 матчах, в которых забросил 29 шайб и отдал 29 результативных передач. Всего за карьеру в НХЛ 36-летний нападающий провел 1240 встреч и поразил ворота соперников 759 раз.

