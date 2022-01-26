Евгения Плющенко госпитализировали

Двукратный олимпийский чемпион и бывший фигурист Евгений Плющенко госпитализирован. Об этом сообщает РИА Новости.

О госпитализации экс-спортсмена сообщила его супруга Яна Рудковская. Она отметила, что у 39-летнего Плющенко 25 января обострилась язва двенадцатиперстной кишки. Сейчас Рудковская утверждает, что у ее супруга все в порядке.

Плющенко уже успел обратиться к болельщикам. Олимпийский чемпион заверил поклонников, что у него нет серьезных проблем и поблагодарил медицинских работников.

С 2017 года Плющенко сосредоточен на тренерской деятельности. В Москве действует академия олимпийского чемпиона.

Плющенко известен по выступлениям в одиночном катании. Он дважды выигрывал олимпийское золото и два раза завоевывал серебряные награды Игр.