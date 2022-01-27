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Стали известны подробности о лечении Плющенко

Попавшего с язвой в больницу Плющенко отпустили на амбулаторное лечение
Начало событий в новости Евгения Плющенко госпитализировали
Евгений Плющенко

Евгений Плющенко. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Российский музыкальный продюсер, супруга фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская рассказала о состоянии мужа, передает Telegram-канал «Матч ТВ».

Плющенко попал в больницу с обострением язвы двенадцатиперстной кишки. Как уточнила супруга фигуриста, его уже отпустили на амбулаторное лечение. Сейчас спортсмен дома и с ним все хорошо. «Спасибо всем за переживания. С Евгением все хорошо. Как его состояние? Уже отпустили на амбулаторное лечение. Мы сейчас уже дома», — раскрыла она подробности.

О госпитализации фигуриста стало известно в среду, 26 января. Плющенко прокомментировал ситуацию в социальной сети, призвал болельщиков следить за питанием и беречь здоровье.

С 2017 года Евгений Плющенко сосредоточен на тренерской деятельности. В Москве работает его академия. Фигурист известен по выступлениям в одиночном катании. Он дважды выигрывал олимпийское золото и два раза был серебряным призером Игр.

Алия Шарафутдинова
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