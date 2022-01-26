Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Коламбус Блю Джекетс
Завтра
03:00 (Мск)
Калгари Флэймз
НХЛ - регулярный чемпионат
Торонто Мэйпл Лифс
Завтра
03:00 (Мск)
Анахайм Дакс
НХЛ - регулярный чемпионат
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
03:00 (Мск)
Сан-Хосе Шаркс
НХЛ - регулярный чемпионат
Детройт Ред Уингз
Завтра
03:30 (Мск)
Чикаго Блэкхоукс
НХЛ - регулярный чемпионат
Колорадо Эвеланш
Завтра
06:00 (Мск)
Бостон Брюинз
НХЛ - регулярный чемпионат
Спорт

Плющенко описал свое состояние после госпитализации

Олимпийский чемпион Плющенко рассказал, что чувствует себя хорошо после госпитализации

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российский тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко находится в больнице после приступа язвы. Бывший спортсмен прокомментировал ситуацию в Instagram.

39-летний фигурист успокоил фанатов, отметив, что хорошо себя чувствует. По словам Плющенко, обострение язвы застало его прямо во время тренировочного процесса. Он призвал болельщиков следить за питанием и беречь здоровье.

О госпитализации Плющенко стало известно ранее 26 января. О состоянии двукратного олимпийского чемпиона рассказала его супруга Яна Рудковская.

Плющенко дважды выигрывал Олимпийские игры. Также он два раза становился серебряным призером Игр. Плющенко выступал в одиночном катании.

В 2017 году он сосредоточился на тренерской деятельности. В Москве у специалиста есть академия для подготовки фигуристов.

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
Байден «благословил» ответ США России на предложения безопасности
Козак рассказал о «непростом, но откровенном» разговоре «нормандской четверки»
В Госдуме осудили ответ Запада на предложения России по безопасности
Генсек НАТО назвал стягивание сил на восток «работой по деэскалации»
Рубль укрепился из-за сохранения ставки ФРС США
Завершилась встреча советников лидеров «нормандской четверки»
Австрия сочла остановку «Северного потока-2» недостаточной при вторжении России
Грабитель вдовы Градского раскрыл новые подробности нападения
В Москве изнасиловали самую красивую студентку белорусского университета
Плющенко описал свое состояние после госпитализации
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter