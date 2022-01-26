Плющенко описал свое состояние после госпитализации

Российский тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко находится в больнице после приступа язвы. Бывший спортсмен прокомментировал ситуацию в Instagram.

39-летний фигурист успокоил фанатов, отметив, что хорошо себя чувствует. По словам Плющенко, обострение язвы застало его прямо во время тренировочного процесса. Он призвал болельщиков следить за питанием и беречь здоровье.

О госпитализации Плющенко стало известно ранее 26 января. О состоянии двукратного олимпийского чемпиона рассказала его супруга Яна Рудковская.

Плющенко дважды выигрывал Олимпийские игры. Также он два раза становился серебряным призером Игр. Плющенко выступал в одиночном катании.

В 2017 году он сосредоточился на тренерской деятельности. В Москве у специалиста есть академия для подготовки фигуристов.