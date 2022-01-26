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Власти Москвы назвали особенности омикрон-штамма

Заммэра Москвы Ракова: омикрон реже вызывает пневмонию, в госпитализации он не доминирует

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Омикрон-штамм коронавируса реже вызывает пневмонию и не доминирует в госпитализации. Такие особенности южноафриканского варианта вируса назвала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития, руководитель оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве Анастасия Ракова в интервью телеканалу «Россия 24», ее цитирует ТАСС.

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Она уточнила, что южноафриканский вариант вируса останавливается в верхних дыхательных путях, вызывая бронхит и ОРВИ.

Заммэра подчеркнула, что заболеваемость COVID-19 в столице растет. Власти Москвы готовы к увеличению числа новых случаев инфицирования омикрон-штаммом.

По словам Раковой, в столице 80 процентов новых случаев коронавируса
приходится на омикрон штамм.

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Анастасия Шейкина
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