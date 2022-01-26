Власти Москвы назвали особенности омикрон-штамма
Заммэра Москвы Ракова: омикрон реже вызывает пневмонию, в госпитализации он не доминирует
Омикрон-штамм коронавируса реже вызывает пневмонию и не доминирует в госпитализации. Такие особенности южноафриканского варианта вируса назвала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития, руководитель оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве Анастасия Ракова в интервью телеканалу «Россия 24», ее цитирует ТАСС.
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Она уточнила, что южноафриканский вариант вируса останавливается в верхних дыхательных путях, вызывая бронхит и ОРВИ.
Заммэра подчеркнула, что заболеваемость COVID-19 в столице растет. Власти Москвы готовы к увеличению числа новых случаев инфицирования омикрон-штаммом.
По словам Раковой, в столице 80 процентов новых случаев коронавируса
приходится на омикрон штамм.