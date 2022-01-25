Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин оценил ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в столице. По его словам, она продолжает развиваться по европейскому сценарию. Об этом градоначальник заявил на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 во вторник, 25 января, прямую трансляцию которого ведет «Россия 24» на своем YouTube-канале.

«Мы видим арифметическую прогрессию роста заболеваемости. Этот рост за неделю достиг ста тысяч. Это, конечно, большие цифры», — отметил градоначальник.

Нагрузка на стационарное звено развивается в другой динамике, уточнил Собянин. За две недели она выросла на одну треть. При этом количество людей, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ), за две недели практически не увеличилось.

По данным оперативного штаба на 25 января, в России за прошедшие сутки госпитализировали 5970 пациентов с коронавирусом. Количество госпитализаций по стране уменьшилось на 3,9 процента по сравнению с предыдущим днем.