США вынудили Facebook отказаться от создания собственной криптовалюты

Компания The Diem Association — разработчик криптовалюты Facebook — задумалась о продаже интеллектуальной собственности, чтобы вернуть деньги инвесторам, пишет Bloomberg. Отказаться от реализации своего амбициозного проекта Марка Цукерберга вынудила Федеральная резервная система (ФРС) США и регулирующие органы других стран.

По информации источников агентства, Diem ведет переговоры с инвестиционными банкирами о том, как лучше продать интеллектуальную собственность. Во сколько могут быть оценены активы компании, пока неясно: обсуждение на ранней стадии, отметили они. Не факт, что Diem сможет найти покупателя, говорят собеседники Bloomberg. По их словам, Meta (в прошлом Facebook) сейчас владеет примерно третью Diem.

Глава Meta анонсировал запуск собственного стейблкоина (криптовалюты, привязанные к реальным активам — деньгам или ценным бумагам) под названием Libra в 2019 году. Создатели заявляли, что их продукт произведет революцию в глобальных финансовых услугах, их партнерами выступали десятки всемирно известных компаний, таких как Visa, Mastercard, Uber, Coinbase и Spotify. Однако Libra вызвала критику регулирующих органов в разных странах мира.

После того, как Цукерберга вызвали в Конгресс США, некоторые партнеры отказались от проекта, и он сменил название на Diem. В мае 2021 года разработчик заявил, что договорился о запуске криптовалюты с банковской холдинговой компанией Silvergate Capital Corporation. Однако против этого выступила ФРС, и тогда проект окончательно «затих». Позже американский совет регуляторов, рабочая группа по финансовым рынкам при президенте США (PWG), объяснила причины своего недовольства продуктом.

По его мнению, стейблкоины могут выпускаться только регулируемыми банками, если токены предназначаются для использования в качестве средства платежа. В случае, если вся сеть пользователей огромной технологической компании, такой как Meta, начнет совершать операции в такой валюте, в руках корпорации «сконцентрируется слишком много экономической власти», указала рабочая группа в докладе.

Стабильными монетами обеспокоены не только регуляторы США. В сентябре 2021 года группа американских активистов, представляющих интересы инвесторов, направила председателю Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Гэри Генслеру письмо с призывом усилить контроль над стейблкоинами. После этого PWG заявила, что выпустит руководство по регулированию обращения этого вида активов в стране. Кроме того, в октябре Международный валютный фонд (МВФ) назвал рост капитализации рынка стабильных монет угрозой мировой финансовой системе. На тот момент общая стоимость всех стейблкоинов достигла 120 миллиардов долларов.

