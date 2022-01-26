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В Китае появился жилой дом с вертикальным лесом

В китайском Хуангане построили комплекс многоэтажных зданий, способных выделять кислород

Фото: RAW VISION

В китайском городе Хуангане в провинции Хубей появился первый комплекс многоэтажных зданий с вертикальным лесом. Такие дома способны поглощать из атмосферы вредные выбросы и насыщать воздух кислородом, пишет Designboom.

Концепцию жилого комплекса под названием EasyHome Huanggang разработал итальянский архитектор Стефано Боэри. В ансамбле пять башен с масштабным озеленением фасадов — на балконах и террасах домов растут 404 дерева, 4,6 тысячи кустарников, а также несколько видов трав и цветов. За счет растений комплекс способен ежегодно улавливать из воздуха 22 тонны углекислого газа и выделять в атмосферу 11 тонн кислорода.

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В здании чередуются открытые и закрытые балконы, придавая ансамблю динамику и ритм. «Подобный дизайн позволяет отлично видеть фасады, обрамленные деревьями, усиливая чувственное восприятие зелени и интегрируя растительный ландшафт в архитектурное измерение», — отметил Боэри. По мнению архитектора, у жителей появилась уникальная возможность наслаждаться природой, не выезжая за город.

Ранее проект здания с отрицательными выбросами углерода представило американское архитектурное бюро SOM. Специалисты разработали концепцию небоскреба под названием Urban Sequoia («Городская секвойя»), фасад которого будет выполнен из биоматериалов, с помощью которых удастся поглощать и накапливать углерод, — дерева и легкого бетона на основе конопли.

Нина Ташевская
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