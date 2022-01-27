Обвиненный в изнасиловании подростка принц Эндрю потребовал суда присяжных

Принц Эндрю, обвиненный в изнасиловании подростка, потребовал суда присяжных. Об этом сообщает «Би-би-си».

В 11-страничном документе, направленном в суд, принц еще раз отверг обвинения, выдвинутые американкой Вирджинией Робертс-Джуффре. Она утверждает, что в 2001 году финансист Джеффри Эпштейн трижды заставлял ее заниматься сексом с Эндрю. Ее знакомство с принцем подтверждает сделанная в лондонской квартире пособницы Эпштейна Гислейн Максвелл фотография, на которой тот обнимает 17-летнюю Джуффре.

Юристы Эндрю утверждают, что он встречался с Эпштейном лишь в 1999 году и не принимал участия в его преступлениях. Они отвергли подозрения в его близком знакомств с Гислейн Максвелл и добавили, что не обладают достаточной информацией для того, чтобы подтвердить или опровергнуть существование фото, на котором он изображен в обнимку с девушкой. Кроме того, в документе вновь приводятся доводы, согласно которым ее иск следует отклонить.

Адвокат Лиза Блум, представляющая в суде жертв Эпштейна и Максвелл, сообщила, что Джуффре потребовала суда присяжных еще до Эндрю.

Принц Эндрю неоднократно отвергал обвинения Джуффре, однако расследование Daily Mail продемонстрировало, что у него, вопреки его заявлениям, была возможность для совершения преступления. В январе американский суд отказался отклонить гражданский иск, который подала Джуффре, и обязал принца дать показания под присягой. После этого Елизавета II лишила Эндрю титула «его королевское высочество» и воинских званий.

Принц Эндрю был близким другом финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в создании криминальной сети, занимавшейся сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних девушек. В ходе разбирательства по делу Максвелл американскому суду были представлены фотографии Эпштейна и Максвелл, сделанные в резиденции британской королевской семьи в Балморале.

Кроме принца Эндрю, Эпштейн поддерживал тесные связи с бывшими президентами США Биллом Клинтоном и Дональдом Трампом, саудовским принцем Мухаммедом ибн Салманом, кинопродюсером Харви Вайнштейном и другими влиятельными людьми. В 2019 году финансиста арестовали, однако он покончил с собой, не дожидаясь суда. В декабре 2021 года присяжные признали его пособницу Гислейн Максвелл виновной в принуждении несовершеннолетних к проституции.