Россиян предостерегли от «не особо разумной стратегии» при покупке долларов

Инвестировать в доллары на короткий период бессмысленно, считает финансовый аналитик и доцент экономических наук РАНХиГС Николай Кульбака. Несмотря на падение курса рубля, опрометчиво вкладываться в валюту без сбережений, не особо разумная стратегия, отметил специалист в разговоре с «Лентой.ру».

На торгах в четверг, 27 января, российский фондовый рынок открылся падением основных индексов. Об этом свидетельствуют данные площадки. К началу торгов индекс Мосбиржи опустился на 1,85 процента, а РТС — на 1,6 процента.

Причиной падения котировок по-прежнему остается геополитика. На утро четверга доллар стоит 79,67 рубля, евро — 89,36 рубля. Нефть Brent торгуется в районе 86,27 доллара за баррель. «Единственным фактором, способным изменить ситуацию и привести к активизации покупок, может выступить снижение геополитических рисков, однако пока это выглядит маловероятным», — считает главный аналитик финансового супермаркета «Банки.ру» Богдан Зварич.

«Вы просто лишите себя денег»

К покупке валюты в принципе необходимо подходить с холодной головой, порекомендовал Кульбака. Не нужно поддаваться панике, которую сеют СМИ, и бросаться вкладываться в доллары, если нет достаточного количества сбережений. «Не нужно кидаться вслед за какими-то ужасами, которые сулит пресса, и покупать доллары пока они еще не кончились. Это вообще не особо разумная стратегия. Не нужно вкладываться в доллары без сбережений, так вы просто лишите себя денег, которые вы могли бы потратить на приобретение каких-то нужных вам товаров или услуг», — заявил финансист.

Находясь в рублевой зоне, то есть совершая покупки прежде всего в рублях, и без большого количества сбережений, человек должен понимать, что покупка долларов в принципе не является хорошей стратегией, считает экономист.

Когда вы покупаете доллары, вы при этом естественно покупаете их по курсу дороже, чем он уставлен на валютной бирже. Если вы через полгода или год захотите эти доллары продать, то снова будете платить комиссию и продавать их ниже этого курса. То есть вы потеряете на каждой из этих операций. Вероятность, что вы много выиграете на всей этой процедуре, близка к нулю Николай Кульбака Экономист

Покупкой валюты стоит заниматься если есть намерение отложить деньги на длительный срок, например, на пять лет, отметил экономист. «Для небольших по времени действий, подобные операции бессмысленны», — резюмировал он.

Вечером 26 января курс рубля рекордно обвалился на фоне обострения ситуации на Украине. На вечерних торгах евро поставил рекорд и превысил 90 рублей впервые с июля 2021 года (плюс 1,7 рубля), а доллар — 80 рублей (плюс 1,6 рубля).

Ранее Вашингтон передал России письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности. Как рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен, в документе, помимо изложения ключевых принципов США, обеспокоенности по поводу вещей, которые сделала Россия, также описываются сферы, в которых, по мнению Вашингтона, возможно развивать безопасность для всех.