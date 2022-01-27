Россия покажет НАТО свои возможности

Россия в ходе крупнейших учений Военно-морского флота (ВМФ) страны в Средиземном море покажет НАТО свои возможности «в отношении Ближнего Востока и Северной Африки», заявил «Известиям» директор центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

В мероприятии, согласно газете, соберутся корабли четырех российских флотов, включая крейсеры, фрегаты и большие противолодочные корабли.

«Отрабатываются возможности одновременного задействования корабельных соединений на случай какого-то масштабного кризиса. Задачи на каждом театре разные, но сами учения связаны с напряженной военно-политической ситуацией в мире. Это демонстрация твердости нашей позиции и силы», — сказал эксперт.

В январе обозреватель The National Interest Калеб Ларсон рассказал, что подводная лодка К-560 «Северодвинск» проекта 885 «Ясень» остается самой совершенной субмариной ВМФ России.

В том же месяце американское издание The Drive написало, что большие десантные корабли (БДК) «Королев», «Минск» и «Калининград» проекта 775 (по классификации НАТО — Ropucha, что в переводе с польского означает «Жаба») после Швеции встревожили Великобританию.