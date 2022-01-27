В США поставили на боевое дежурство беспилотный вертолет

Военно-морские силы (ВМС) США впервые развернули разведывательный беспилотный вертолет на борту корабля. Компания Northrop Grumman объявила о первом развертывании беспилотника MQ-8C Fire Scout. Об этом сообщает The Drive.

Беспилотный вертолет с декабря 2021 года базируется на борту корабля прибрежной зоны Milwaukee (LCS-5). Вертолет получил радар Leonardo AN / ZPY-8 (Osprey) с активной фазированной антенной решеткой (АФАР). Это позволит вертолету выполнять разведку за радиолокационным горизонтом корабля.

Работу над бесплотными разведчиками Fire Scout начали в 2000 году. Беспилотный вертолет разрабатывали в качестве замены беспилотнику RQ-2 Pioneer. В основе беспилотного вертолета лежит конструкция гражданской машины Bell 407. Fire Scout может пробыть в воздухе до десяти часов, а дальность полета вертолета превышает 1000 морских миль (1852 километра).

В публикации отмечается, что Northrop Grumman также испытывала Bell 407, который лежит в основе беспилотника, в качестве носителя торпед и гидроакустических буев.

Ранее польское издание Defence24 сообщило о главной проблеме российских беспилотных вертолетов. В публикации отметили, что в Минобороны России отсутствуют правильно расставленные приоритеты.

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