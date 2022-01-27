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Экономист рассказал о «фискальном чуде» в России

Экономист НИУ ВШЭ Чернявский назвал доходы бюджета России в 2021 году «фискальным чудом»

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В 2021 году доходы федерального бюджета России достигли 25,3 триллиона рублей. Этот показатель на 35 процентов превысил план, намеченный в законе о бюджете от декабря 2020 года, заявил экономист Центра развития НИУ ВШЭ Андрей Чернявский, сообщает РБК.

Черняевский написал обзор «Фискальное чудо 2021 года», опираясь на данные Минфина. Он назвал рост доходов федерального бюджета «сверхординарным» и рассказал, что это явление может быть связано с пятью факторами.

Эксперт объяснил, что в 2021 году российская экономика росла более высокими темпами, чем ожидалось ранее. Кроме того, стоимость нефти на мировом рынке значительно увеличилась. Бюджетные доходы в России также выросли благодаря сокращению нормы сбережений домохозяйств по сравнению с 2020 годом, падению международной мобильности населения из-за пандемии коронавируса, а также благодаря ускорению инфляции.

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«Драйверами такого роста стали упомянутые выше восстановительный рост экономики, сокращение межстрановой мобильности населения, сокращение склонности к сбережениям, в том числе сокращение прироста наличности на руках у населения, и ускорение инфляции», — подчеркнул Черняевский.

Ранее ООН спрогнозировала рост ВВП в России в 2022 году. Эксперты предположили, что в 2022 и 2023 годах этот показатель составит 2,7 и 2,3 процента, соответственно. Занятость в России почти вернулась к допандемийным показателям.

Марина Совина
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