ООН спрогнозировала рост ВВП в России в 2022 году

Эксперты ООН дали прогноз по росту российского ВВП. Ожидается, что в 2022 и 2023 годах рост составит 2,7 и 2,3 процента соответственно. Об этом говорится в докладе ООН «Экономическая ситуация в мире и перспективы в 2022 году», данные публикует ТАСС.

Отмечается, что занятость в стране практичски вернулась на допандемийные показатели. По данным экспертов, показатель безработицы с начала 2021 года опустился ниже пяти процентов.

«В России основным импульсом роста стало восстановление расходов населения, чему способствовали разовые социальные выплаты и рост зарплат в связи с жесткими условиями на рынке труда. Инвестиционная активность также поднялась», — говорится в докладе.

Так, за 2021 год экономический рост составит, по оценке экспертов, 4,2 процента, в то время как инфляция потребительских цен сократится до 6,4 процента. В 2022 и 2023 годах она составит 3,2 процента.

При этом, согласно экспертному мнению, в России продолжится жесткая денежно-кредитная политика Центробанка России продолжится на фоне высоких инфляционных ожиданий.

Ранее швейцарский банк Credit Suisse подготовил экономический прогноз на 2022 год, в котором говорится, что рост реального ВВП России в 2022 и 2023 годах окажется ниже, чем в прошлом, когда экономика восстанавливалась от кризиса. Вместе с тем отставание от среднемировых темпов ускорится.