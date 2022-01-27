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В Кремле оценили сообщения о согласии Путина разрешить майнинг

Песков опроверг сообщения о согласии Путина разрешить майнинг в ряде регионов России
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Сообщения о том, что президент России Владимир Путин согласился разрешить майнинг в ряде регионов, не соответствуют действительности. Соответствующую оценку дал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в комментарии РИА Новости.

«Нет. Такие предложения вообще еще не формулировались», — указал представитель Кремля.

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Таким образом он опроверг информацию Bloomberg, опубликованную со ссылкой на анонимные источники: агентство утверждало, что глава государства считает возможным легализовать майнинг в регионах с профицитом электроэнергетических мощностей, таких как Иркутск, Красноярск и Карелия. Путин, указывало издание, поддерживает идею российского правительства о налогообложении и регулировании майнинга криптовалют, но не согласен с предложением ЦБ полностью запретить его.

С жестким докладом по поводу ограничений для криптовалют в России регулятор выступил 20 января, в частности, предложив запретить майнинг. После публикации документа оказалось, что в Госдуме и правительстве позицию регулятора не поддерживают. 26 января Путин попросил Центробанк и кабмин прийти к единому мнению по поводу сектора.

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Платон Щукин
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