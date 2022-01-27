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Названы выделенные российским олимпийцам на Игры в Пекине суточные

«Матч ТВ»: российские олимпийцы получили 1800 рублей на каждый день пребывания в Китае

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Источник «Матч ТВ» назвал сумму суточных, которую Олимпийский комитет России (ОКР) выделяет членам делегации на Играх 2022 года в Пекине. Информация доступна на сайте телеканала.

По информации источника, разница в выплатах была определена тем, питаются члены делегации в олимпийской деревне или нет. Так, первые получили 1800 рублей на каждый день пребывания в Китае, а вторые — по 5100 рублей.

Ранее 27 января телекомментатор Дмитрий Губерниев пожаловался на раздолбайство организаторов Олимпиады в Пекине. Он рассказал, что российские спортсмены семь часов без соблюдения социальной дистанции ждали в аэропорту окончания необходимых по прилету процедур. Также он отметил, что команды везли в холодных автобусах.

Олимпийские в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Анастасия Борисова
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