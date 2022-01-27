Губерниев пожаловался на раздолбайство организаторов Олимпиады в Пекине

Телекомментатор Дмитрий Губерниев раскрыл подробности прибытия российских спортсменов в Китай для участия в зимних Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Журналист раскритиковал организаторов соревнований, а также отметил, что уровень их раздолбайства зашкаливает. «После прилета наши сборные ждали в аэропорту окончания всех необходимых процедур семь часов без соблюдения социальной дистанции», — пожаловался комментатор.

По словам журналиста, команды везли из аэропорта в холодных автобусах. Губерниев также назвал Китай страной контрастов и подчеркнул, что проблемы присутствовали и во время летней Олимпиады 2008 года, которую принимал Пекин.

27 января стало известно, что биатлонисток Ирину Казакевич и Валерию Васнецову, старшего тренера женской сборной Михаила Шашилова и массажиста Романа Никитина сняли с рейса в Пекин. Их вылет отложили на сутки из-за проблем с документами, подтверждающими перенесенный коронавирус.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.