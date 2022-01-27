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Кремль раскрыл планы об участии Путина в Мюнхенской конференции

Лидер РФ Путин отказался от участия в Мюнхенской конференции по безопасности в 2022 году
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о планах Владимира Путина об участии в Мюнхенской конференции по безопасности в 2022 году, сообщает РИА Новости.

Представитель Кремля раскрыл планы Путина и заявил, что тот отказался от участия в конференции в этом году. Песков ответил отрицательно на вопрос, указано ли в графике президента это мероприятие. «Нет», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Мюнхенская конференция по безопасности впервые за два года пройдет в очном формате. Она запланирована на 18-20 февраля.

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Ранее в США напомнили о предупреждении Путина, которое он сделал на Мюнхенской конференции в 2007 году. Тогда президент России заявил, что Москва требует предоставить гарантии безопасности от США и стран-членов НАТО.

Путин просил западных коллег изменить курс, однако его требование посчитали «воинственным». Журналист Тед Карпентер отметил, что сейчас государства в составе Североатлантического альянса сами совершили достаточно для усугубления ситуации.

26 января посол США Джон Салливан передал замглавы МИД России Александру Грушко письменный ответ Вашингтона по гарантиям безопасности. Для этого он лично прибыл в здание российского МИД. В НАТО также передали ответ по гарантиям безопасности: их вручили послу России в Брюсселе.

Марина Совина
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