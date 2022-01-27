На Украине назвали четыре направления сдерживания России

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал четыре направления сдерживания России на фоне угрозы ее вторжения в республику. Об этом он заявил во время брифинга, передает «РБК-Украина».

Первым фактором, по мнению Кулебы, могут стать скоординированные и последовательные месседжи России о том, что ее наступление на Украину провалится и будет встречено жестким экономическим и политическим сопротивлением со стороны западных партнеров республики.

Вторым фактором, отметил глава МИД Украины, станет подготовка экономических санкций против России. «Мы слышали много важных и вдохновляющих месседжей о той цене, которую России придется заплатить. К сожалению, эти месседжи недавно были ослаблены из-за публичных дискуссий о санкциях, которые не будут введены против России. Конечно, это вдохновляет Путина и он может прийти к выводу, что санкции с которыми он может столкнуться, фактически окажутся терпимыми», — заявил Кулеба.

Министр подчеркнул, что на Украине рассчитывают на последовательный и очень сильный пакет санкций, направленный на сдерживание России.

Еще одним фактором Кулеба назвал укрепление сотрудничества Украины с другими странами в военной сфере, а четвертым — поддержка экономической и финансовой стабильности страны, которую российская власть, по его мнению, пытается подорвать.

«Если мы добьемся успеха по всем четырем пунктам, мы добьемся успеха в этом противостоянии, мы не позволим Путину разрушить безопасность Европы», — сказал министр.

Тем временем в Москве считают неприемлемой даже мысль о военном конфликте между Москвой и Киевом. Об этом заявил на брифинге заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев. По его словам, Россия неоднократно заявляла, что не собирается ни на кого нападать.