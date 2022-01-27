В СКР рассказали о задержании экс-главы регионального управления Росимущества

Бывшего главу управления Росимущества Московской области задержали за получение взятки. Об этом в четверг, 27 января, «Ленте.ру» сообщила представитель подмосковного управления Следственного комитета России (СКР) Ольга Врадий.

Также ранее по делу был арестован коммерсант, который за помощь в своих делах предложил экс-чиновнику вознаграждение. По данным следствия, взятка представляла собой оплату номера в гостинице на одном из российских курортов.

Уголовное дело было возбуждено по материалам ФСБ России. На время расследования Пешкова собираются отправить в СИЗО.

9 декабря 2021 года сообщалось, что в Новосибирске полицейских осудили на семь лет за взятки водкой и «Роллтоном».