В Подмосковье главу регионального управления Росимущества задержали за взятку

В Подмосковье главу регионального управления Росимущества Николая Пешкова задержали за взятку. Об этом в четверг, 27 января, сообщает ТАСС.

По данным издания, Пешкову предъявили обвинение по статье 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ. Его собираются отправить в СИЗО на время следствия.

27 января сообщалось, что заместителя мэра Иркутского района задержали за получение взятки в 13 миллионов рублей от директора строительной компании.