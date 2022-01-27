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В Подмосковье главу регионального управления Росимущества задержали за взятку

ТАСС: глава управления Росимущества Московской области Николай Пешков задержан за взятку

Фото: Станислав Денисенко / Коммерсантъ

В Подмосковье главу регионального управления Росимущества Николая Пешкова задержали за взятку. Об этом в четверг, 27 января, сообщает ТАСС.

По данным издания, Пешкову предъявили обвинение по статье 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ. Его собираются отправить в СИЗО на время следствия.

27 января сообщалось, что заместителя мэра Иркутского района задержали за получение взятки в 13 миллионов рублей от директора строительной компании.

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Елизавета Новикова
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