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Российских чиновников задержали за получение миллионной взятки

Заместителя мэра Иркутского района задержали за взятку в 13 миллионов рублей

Кадр: СК РФ по Иркутской области

Заместителя мэра Иркутского района обвинили в получении взятки от директора строительной компании. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Карина Головачева.

Вместе с заместителем мэра задержан и его подчиненный, начальник отдела капитального строительства комитета по управлению муниципальным имуществом администрации района.

По версии следствия, чиновники получили 13 миллионов рублей от главы компании за покровительство при строительстве школы в одном из поселков в рамках муниципального контракта.

Против задержанных возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору»). Их поместили в изолятор временного содержания.

Дома и на работе у фигурантов дела проведены обыски.

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Мария Рубникович
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