В Кремле высказались об ответе США по гарантиям безопасности

По форме ответа России на предложения США и НАТО по безопасности пока нет ясности, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова в четверг, 27 января, приводит «Интерфакс».

Пресс-секретарь президента отметил также, что по степени публичности этого ответа будет принято отдельное решение. В то же время, отметил он, поводов для оптимизма после ответа США на предложения России по гарантиям безопасности немного. При этом он воздержался от «каких-то концептуальных оценок».

Песков подчеркнул также, что российская сторона не будет спешить с комментариями по ответам США и НАТО на предложения Москвы по гарантиям безопасности.

Ранее стало известно, что Вашингтон передал России письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности. Послание доставил в российский МИД посол США в РФ Джон Салливан и передал его заместителю министра иностранных дел Александру Грушко. Уточнялось, что письменный ответ НАТО также был передан послу России в Брюсселе.

27 января глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что ответы США и НАТО на российские предложения о гарантиях безопасности в Европе будут обнародованы для населения в ближайшее время.