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Российский врач рассказал «о редком, но грозном» синдроме при омикроне

Врач Бутрий: при омикрон-штамме может появиться «грозный» мультивоспалительный синдром

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

При инфицировании омикрон-штаммом коронавируса у человека может появиться мультивоспалительный синдром. Об этом рассказал педиатр Сергей Бутрий, сообщает «Правмир».

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«Отдельной проблемой является редкий, но грозный мультивоспалительный синдром при ковиде. При нем сыпь может быть почти любой, кроме геморрагической и пузырьковой, и она сочетается с остальным типичным комплексом симптомов (высокой лихорадкой, кричащими воспалительными изменениями в анализах крови, позже — поражением сердца)», — заявил российский врач.

По его словам, при COVID-19 может появиться сыпь, но она является второстепенным признаком, который возникает вместе с основными симптомами болезни. При этом сыпь может стать единственным симптомом, заявил он.

Бутрий добавил, что при появлении симптомов простуды или ОРВИ не стоит сразу вызывать врача. К медикам нужно обращаться при появлении одышки, спутанности сознания и яркой сыпи. Также поводом для вызова врача является полный отказ от еды и питья.

«Советую не паниковать в первые дни болезни, изолироваться, облегчать симптомы, следить за красными флагами, и не обращаться к медикам в первые дни без опасных симптомов, если вам не нужен лист нетрудоспособности», — сказал врач.

Ранее врач Анна Левадная рассказала об опасных симптомах омикрона у детей. Врача стоит вызвать, если у ребенка появились признаки дыхательной и сердечной недостаточности.

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Анастасия Шейкина
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